Цукерберг решил объединить Facebook, WhatsApp и Instagram: что известно

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Марк Цукерберг планирует объединить в одну сеть Facebook, WhatsApp и Instagram. Он хочет сделать возможной отправку сообщений между приложениями, что позволит пользователям Facebook общаться с теми, кто имеет аккаунты только в WhatsApp или в Instagram.

О планах на масштабное объединение крупнейших в мире сетей по обмену сообщениями сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, передает ONLINE.UA.

Известно, что план Цукерберга объединить Facebook, WhatsApp и Instagram находится еще на стадии разработки. Для его реализации потребуется перенастройка базовых функций сетей, которые будут продолжать работать как отдельные программы, но их инфраструктура обмена сообщениями будет унифицирована.

Отмечается, что слияние Facebook, WhatsApp и Instagram завершится до конца 2019 — начала 2020 года. Также известно, что Цукерберг поручил ввести во всех приложениях сквозное шифрование, чтобы защитить сообщения пользователей от просмотра всех, кроме участников разговора.

В Facebook считают, что объединение Facebook, WhatsApp и Instagram поможет увеличить интерес пользователей к компании и удержать их в долгосрочной перспективе, когда замедлится рост популярности приложений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что соцсеть Facebook вновь оказалась на грани громкого скандала из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Пользователи начали сомневаться в безобидности челенджа, подозревая, что флешмоб был запущен для того, чтобы научить алгоритм распознавать лица.