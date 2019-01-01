На сколько и когда в Украине подорожает интернет: названы цифры

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К середине 2019 года все украинские интернет-провайдеры будут вынуждены поднять цены на интернет в среднем на 25%. Причиной подорожания интернета является инфляция.

Об этом сообщил председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"В Украине сейчас самый дешевый Интернет в Европе, и цены повышать необходимо. Интернет-провайдеры будут вынуждены пересмотреть тарифы в результате инфляции. Состоится рост стоимости валюты. Интернет-трафик покупаем за валюту", — пояснил Федиенко.

Он подчеркнул, что в европейских странах интернет в несколько раз дороже, чем в Украине. По его словам, за тот пакет интернет-услуг, который в Украине стоит 3-4 доллара, жители стран Европы платят по 20-22 доллара.

Следует отметить, что ранее Федиенко прогнозировал, что интернет в Украине может подорожать до 80% в среднем по рынку. Он пояснял, что рост цен связан с ростом себестоимости услуг и затрат, таких как электроэнергия, зарплата сотрудникам, топливо, оборудование.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 15 января по 15 февраля 2019 один их крупнейших украинских мобильных операторов Киевстар закрывает старые тарифы и вводит новые, стоимость которых будет выше в 1,5 раза.