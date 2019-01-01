Мы готовы: Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле

Лідер венесуельської опозиції Хуана Гуайдо (фото — twitter.com)

Если в течение восьми дней президент Венесуэлы Николас Мадуро не объявит о проведении выборов, то власти Германии, Франции и Испании признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, сообщает ONLINE.UA.

В частности, председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Венесуэла уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис, поэтому Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы венесуэльскому народу предоставили возможность свободно определять свое будущее.

"Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", — написал Макрон в соцсети, добавив, что Франция работает со своими европейскими партнерами по этому вопросу.

Представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц сделала аналогичное заявление. Она также отметила, что власти ФРГ "тесно работают с европейскими партнерами" в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусский глава Александр Лукашенко вслед за российским лидером Владимиром Путиным выразил личную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Он осудил "внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и уверил, что Минск тщательно следит за ситуацией в Венесуэле.