Мы готовы: Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле

Мы готовы: Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле

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Лідер венесуельської опозиції Хуана Гуайдо (фото — twitter.com)

Если в течение восьми дней президент Венесуэлы Николас Мадуро не объявит о проведении выборов, то власти Германии, Франции и Испании признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, сообщает ONLINE.UA.

В частности, председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Венесуэла уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис, поэтому Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы венесуэльскому народу предоставили возможность свободно определять свое будущее.

Мы готовы: Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле (1)

"Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", — написал Макрон в соцсети, добавив, что Франция работает со своими европейскими партнерами по этому вопросу.

Представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц сделала аналогичное заявление. Она также отметила, что власти ФРГ "тесно работают с европейскими партнерами" в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле. 

Мы готовы: Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусский глава Александр Лукашенко вслед за российским лидером Владимиром Путиным выразил личную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Он осудил "внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и уверил, что Минск тщательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Источник: ONLINE.UA Теги: Франция, Испания, Германия, Венесуэла, Николас Мадуро, хуан гуайдо, протесты
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