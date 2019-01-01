"Это суд и над Путиным": в ГПУ назвали историческим приговор Януковичу

Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Приговор экс-президенту Виктору Януковичу в виде 13 лет лишения свободы за госизмену является историческим. Этот приговор станет шагом к будущим международным судам за военные преступления со стороны России против Украины.

Таким образом приговор Януковичу прокомментировал генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ONLINE.UA.

Луценко считает, что суд состоялся не только над Януковичем, но и над Путиным, так как в судебном решении четко прописано, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса была осуществлена Россией, прикрывающейся письмом бывшего президента Украины.

"Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не предав своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за подписанного Януковичем письма президенту РФ о вводе войск. Это все путь предательства, который получил юридическую оценку. Янукович — преступник, он — государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины", — подчеркнул Луценко.

Луценко уверил, что генпрокуратура Украины уверена во всех доказательствах по делу Януковича о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Он убежден, что преступления Януковича как преступления будут оценены и в Апелляционном суде.

Генпрокурор Украины добавил, что в Украине судебный процесс по Януковичу по преступлениям на Майдане не единственный. Он уточнил, что в судах находятся дела и других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича.

"Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных должностных лиц Украины. Никакая должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и для всего приходит время расплаты", — подытожил Луценко, комментируя приговор Януковичу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Порошенко назвали довольно легким приговор Януковичу, которого заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.