Это же позор и плевок в лицо обществу, - эксперт о предвыборной программе Гриценко

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О возмущении непрофессионализмом программы и шаблонные, ничем необоснованные предвыборные обещания кандидата в президенты Анатолия Гриценко, главы партии «Гражданская позиция», написал на своей странице Facebook экс-редактор «Форбс Украина», журналист Максим Кухар, повыдомляе ONLINE.UA со ссылкой на ИА « Украинские новости».

«Слушайте, я думал, что на этих выборах главный клоун — Зеленский. Но я непростительно, дико, по-варварски ошибался », — считает эксперт.

«Я почитал опубликованную предвыборную программу Гриценко. Ну это же химической чистоты позор и плевок в лицо обществу. Бред голых обещаний и хороших намерений выстроены в ряд. Как вообще можно собрать целый съезд людей, катаясь по стране и что-то рассказывая, потом взять и вот так — отрыгнуть на общество жалкую горстку общих фраз? По обычно все «за» — ведь это общие фразы. Но заявка делалась на то разумное, что-то содержательное, что можно почитать, подумать и с кем-нибудь обсудить. А в документе — обсуждать нечего. Это открытка районного авторитета, рвущегося в мажоритарщики, а не президентская программа», — пишет Кухар.

Эксперт считает, что это показывает истинное отношение кандидатав президенты к избирателям: если ему лень написать 20 писем содержательного текста, то почему ему не лень что-то делать после избрания.

Напомним, в своей предвыборной программе Гриценко обещает наступить на пятки лидерам Европы, принимать решительные действия, устранить популизм, заключать только выгодные для Украины договора. Бывший Министр обороны Украины, которого эксперты считают причастным к развалу ВСУ, обещает сделать оснащенную армию. Также экс-соратник Ющенко заявил, что при его избрания не будет «дорогих друзей» президента.