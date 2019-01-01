Огромные деньги: сколько потеряла Россия из-за санкций, которые Путин называет "смехотворными"

Огромные деньги: сколько потеряла Россия из-за санкций, которые Путин называет "смехотворными"

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Фото: flickr.com

Международные санкции против России, которые вводятся с 2014 года из-за российской агрессии против Украины, нанесли огромный ущерб стране. За последние четыре года антироссийские санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 млрд долларов.

Об этом сообщил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок в интервью Укринформу, передает ONLINE.UA.

"За последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 млрд долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это огромные деньги", — уточнил Божок.

По его словам, такая сумма ущерба была определена российским правительством на основании внутренних подсчетов в конце 2018 года. При этом российские власти не афишируют эти огромные убытки, которые возникли из-за политики Кремля против Украины.

Следует отметить, что ранее в США пригрозили новыми сакциями России за агрессию в Керченском проливе. Пакет мер по Керчи, кроме экономических ограничений, может включать военную подержку и изменение отношений к российским кораблям.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС ввел новые жесткие санкции против России за производство и применение химического оружия.

Источник: Укрінформ Теги: Россия, санкции, втрати, агрессия России против Украины
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