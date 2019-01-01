Совбез ООН собирается на экстренное заседание: что случилось

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В субботу, 26 января, Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Заседание инициировали США, которые планируют призвать Совбез ООН признать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента, сообщает ONLINE.UA.

Следует отметить, что в России возмутились решением созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле. Кремль поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У Путина пригрозили, что если заседание Совбеза ООН состоится, то Москва будет настаивать на выполнении требований международного законодательства.

Напомним, протесты в Венесуэле против Мадуро начались 23 января. После того, как Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента республики, его поддержали Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и президент Европейского совета Дональд Туск, а также президент СШа Дональд Трамп и лидеры многих других стран.

Николаса Мадуро открыто поддерживает Россия, Турция и Беларусь. В Москве вину за кризис в Венесуэле возлагают на США — там считают, что Вашингтон хочет ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Франции, Германии и Испании готовы признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в течение восьми дней не объявит о выборах.