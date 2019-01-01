В Болгарии разгорелся религиозный скандал из-за признания ПЦУ: сторонники РПЦ выдвинули требования

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Сторонники РПЦ устроили скандал патриарху Болгарскому Неофиту за то, что он решил признать Православную церковь Украины. Перед заседанием Синода Болгарской церкви они провели акцию протеста, требуя поддержать позицию РПЦ по Украине и осудить действия Вселенского патриарха Варфоломея за предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви.

О религиозном скандале в Болгарии сообщает ТСН со ссылкой на на болгарский сайт Faktor.bg, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что в поддержку РПЦ выступили сторонники троих пророссийских митрополитов Ловчанского Гавриила, Иоанна Варненского и Даниила Видинского. К ним также присоединились митрополит Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неофит и Григорий Врачанский. Они призвали Неофита поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского патриархата, в том числе и за пределами РФ, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

Патриарх Неофит при этом остался при своей позиции. Он заявил, что Украина является независимой страной, поэтому имеет полное право на автокефальную церковью. Его поддержали митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Григорий Великотирновский, Игнатий Плевенский, Николай Пловдивский, Амвросий Доростольский, Наум Русенский и Киприан Старозагорский.

Таким образом, на Синобе Болгарской церкви голосование по поводу поддержки ПЦУ, на котором присутствовали министр Болгарии Бойко Борисов и министр финансов Владислав Горанов, было принято решение в пользу Украины — за признание ПЦУ отдали 8 голосов, а в поддержку РПЦ — 7 голосов.

Отмечается, что за признание ПЦУ в Болгарии также выступала старейшая демократическая политическая организация страны, Болгарский земледельческий народный союз, которая направила патриарху Неофиту соответствующие открытые письма. При этом национальное движение "Русофилы" попросило Синод найти каноническое решение украинского вопроса, а также принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и русского народов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Минкульт Украины назвал церкви, которые обязаны в течение трех месяцев изменить свое название, в котором указать принадлежность к РПЦ.