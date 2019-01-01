Популярный курорт Турции накрыл разрушительный смерч, есть пострадавшие: жуткие видео

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Аэропорт турецкой Антальи накрыл мощный смерч, который привел к разрушительный последствиям. От стихии пострадали 12 человек, которые получили серьезные травмы.

Жуткие видео мощного смерча в Анталье опубликовали очевидцы в сети, сообщает ONLINE.UA.

Местные турецкие СМИ сообщили, что пронесшийся в районе аэропорта Антальи смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету. Из-за ураганного ветра в воздух был поднят трап самолета, который повредил воздушное судно. В результате пострадали 12 человек.

Следует отметить, что в Анталье уже несколько дней бушует непогода. Известно, что минимум пять торнадо пронеслись по турецкому курортному городу, нанеся серьезный ущерб. Сообщается, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник, а также смерч повредил 229 зданий и 140 трансформаторных станций Антальи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на запад Индонезии обрушилось смертельное цунами, в результате которого погибли более 160 человек.