Очередной провал России: в Совбезе ООН поддержали США, несмотря на протест Москвы

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя (фото — kremlsn.ru)

Совбез ООН принял повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле, которое предложили провести США, несмотря на то, что Россия выступала против этого заседания. Решение было принято большинством голосов — РФ поддержали только четыре из 15 членов СБ ООН, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Против заседания Совбеза ООН по Венесуэле, кроме России, выступили, Китай, Южная Африка и Экваториальная Гвинея. Они пытались заблокировать обсуждение вопроса по венесуэльскому кризису, но члены СБ ОНН поддержали Вашингтон, где настаивают на полной поддержке венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента.

Перед началом заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил против обсуждения ситуации в Венесуэле, заявив, что Россия не видит угроз от происходящего в этой стране и угроз от самой Венесуэлы. Но девять стран решили поддержать США в этом вопросе.

Напомним, Хуана Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы президент США Дональд Трамп, а также ряд стран, в числе которых — Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Белорусь, а также Куба и Боливия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Франция, Германия и Испания приняли важное решение по Венесуэле. Там заявили, что признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит о проведении выборов.