Бросили Украину на произвол судьбы: в Польше обвинили ЕС в двойной игре с Россией

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В польском Сейме обвинили некоторые страны Евросоюза в двойной игре с Россией и лицемерии по отношению к Украине. Там считают, что поддерживая строительство "Северного потока-2 ", лидеры европейских стран бросают Украину на произвол судьбы.

Об этом заявил глава польского Сейма Марек Кухцинський в рамках XII Форума "Европа-Украина", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

"Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной, что ее бросили на произвол судьбы. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также – балканских стран", — заявил глава Сейма Польши.

Он подчеркнул, что двойна игра некоторых стран ЕС заключается в том, что с одной стороны они поддерживают Украину, а с другой — ведут переговоры с Россией по строительству "Северного потока-2 ", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины. Поэтому Кухцинський призвал к дальнейшему развитию регионального сотрудничества в Центральной Европе, но отметил, что Европейский Союз сегодня переживает многочисленные и серьезные кризисы.

Напомним, против строительства "Северного потока-2 " выступают многие страны, включая США, где не исключают введения санкций. В Германии же поддерживают российский проект и утверждают, что его уже не остановят даже американские санкции. В то же время Берлин готов сделать шаг навстречу США в сложившейся ситуации — в Германии готовы к увеличению импорта газа из США.