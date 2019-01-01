Бросили Украину на произвол судьбы: в Польше обвинили ЕС в двойной игре с Россией

В польском Сейме обвинили некоторые страны Евросоюза в двойной игре с Россией и лицемерии по отношению к Украине. Там считают, что поддерживая строительство "Северного
Об этом заявил глава польского Сейма Марек Кухцинський в рамках XII Форума "Европа-Украина", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".
"Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной, что ее бросили на произвол судьбы. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также – балканских стран", — заявил глава Сейма Польши.
Он подчеркнул, что двойна игра некоторых стран ЕС заключается в том, что с одной стороны они поддерживают Украину, а с другой — ведут переговоры с Россией по строительству "Северного
Напомним, против строительства "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о прогрессе в направлении изменения законодательства, которое должно усложнить строительство российского газопровода "Северный