Бойцы ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес немалые потери

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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Бойцы ВСУ дали им жесткий отпор, в результате чего враг понес немалые потери — четверо боевиков уничтожены и двое ранены.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 26 января, боевики 10 раз открывали огонь по позициям ООС. Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь в районе Водяного, Широкино, Невельского, Новоселовки Второй, Крымского, Старого Айдара и Луганского. Под минометный обстрел калибра 82 мм попали защитники Катериновки.

Украинские военные подавили оневую атаку противника. ВСУ продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения, придерживая при этом условий прекращения огня.

С начала текущих суток, 27 января, враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперт сделал прогноз по войне на Донбассе, назвав два варианта урегулирования конфликта.