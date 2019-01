Война на Донбассе, связи Кремля с РПЦ: в сеть слили гигантскую коллекцию российских документов по Украине

Фото: pixabay.com

В сети обнародовали гигантскую коллекцию российских документов по Украине, которые проливают свет на войну России против Украины на Донбассе, а также на связи Кремля с РПЦ. Масштабные материалы объемом 175 гигабайт включают архив материалов из МВД России и "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

Файлы коллекции под названием "Темная сторона Кремля" обнародовала в сети группа защитников прозрачности Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), которая работает примерно по той же модели, которая была впервые разработана WikiLeaks, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Масштабная коллекция российских материалов по Украине была опубликована в России, в Украине и других странах. Отмечается, что многие из документов в 2016 году отказался публиковать WikiLeaks. В этих материалах содержится много российских электронных писем и других материалов, полученных хакерской группой "Шалтай Болтай", документы российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт" и материалы о фальсификации истории падения в Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Источник указывает, что хакеры упорно работали над разоблачением российской тайной деятельности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, бизнесмены использовали хакеров против соперников, активисты стремились разоблачить правонарушения со стороны полиции и силовых структур. Одна из основательниц DDoSecrets рассказывает, что сайтом занимается более 20 человек из разных стран, которые предпочитают оставаться неназванными.

В DDoS при этом рассказали, что не так давно, когда материал по России был собран, но еще не опубликован, некто попытался стереть один из серверов группы. Поэтому публикация материалов была ускроена на несколько недель, а копии архива сохранены в нескольких местах, чтобы предотвратить их уничтожение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что неизвестные хакеры взломали тайную переписку дипломатов ЕС, данные которой они слили в сеть. Им удалось получить доступ к более чем тысячи сообщений, переданных по дипломатическим каналам.