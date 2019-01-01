ЕС поставил ультиматум Венесуэле: у Мадуро резко ответили

Фото: pixabay.com

Евросоюз призвал власти Венесуэлы как можно быстрее провести досрочные выборы, которые будут заслуживать доверие. В противном случае в ЕС пригрозили "дальнейшими действиями".

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сообщает ONLINE.UA.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", — говорится в заявлении Могерини, которая подчеркнула, что ЕС полностью поддерживает Национальное собрание, лидер которого Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.

Таким образом Могерини поддержала Францию, Германию и Испанию, которые дали президенту Николасу Мадуро 8 дней на объявление выборов в Венесуэле. Лидеры этих стран заявили, что если Мадуро не пойдет на их условия, то они признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В МИД Венесуэлы отвергли ультиматум, заявив, что никто не имеет права ставить венесуэльским властям условия. С таким резким заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас на экстренном заседании Совбеза ООН, которое прошло накануне из-за возникшей политический ситуации в латиноамериканской стране.

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том, быть выборам или нет", — сказал он.

Напомним, Хуана Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы президент США Дональд Трамп, власти Канады и большинства стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступают Россия, Турция, Китай, Белорусь, а также Куба и Боливия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США инициировали заседание Совбеза ООН, где на повестку поставили признание временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Россия выступала против этого заседания и пыталась заблокировать его, но потерпела очередной провал. Члены СБ ООН поддержали США большинством голосов.