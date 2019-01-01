Раскололся пополам и загорелся: появилось видео крушения российского бомбардировщика

Фото: mil.ru

В сети появилось видео крушения российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22 М3, который разбился 22 января при посадке на аэродроме в Мурманской области. В кадре видно, как бомбардировщик раскололся пополам, после чего загорелся.

Видео крушения российского бомбардировщика в Мурманской области опубликовали очевидцы в сети, передает ONLINE.UA.

Напомним, российский бомбардировщик Ту-22 М3 потерпел крушение при посадке на военный аэродром в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях. Два члена экипажа погибли на месте. Еще один летчик в тяжелом состоянии был направлен на лечение в Москву, но позднее он скончался.

В Минобороны РФ заявляют, что причиной крушения бомбардировщика стало попадание в "снежный заряд" во время посадки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что самолет с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго.