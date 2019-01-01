Раскололся пополам и загорелся: появилось видео крушения российского бомбардировщика

Раскололся пополам и загорелся: появилось видео крушения российского бомбардировщика

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: mil.ru

В сети появилось видео крушения российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который разбился 22 января при посадке на аэродроме в Мурманской области. В кадре видно, как бомбардировщик раскололся пополам, после чего загорелся.

Видео крушения российского бомбардировщика в Мурманской области опубликовали очевидцы в сети, передает ONLINE.UA.

Напомним, российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на военный аэродром в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях. Два члена экипажа погибли на месте. Еще один летчик в тяжелом состоянии был направлен на лечение в Москву, но позднее он скончался.

В Минобороны РФ заявляют, что причиной крушения бомбардировщика стало попадание в "снежный заряд" во время посадки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что самолет с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, авиакатастрофы, видеоновости, бомбардировщик
Новости других СМИ
В католической церкви на Филиппинах произошел двойной теракт, десятки погибших: жуткие фото
В католической церкви на Филиппинах произошел д...
ЕС поставил ультиматум Венесуэле: у Мадуро резко ответили
ЕС поставил ультиматум Венесуэле: у Мадуро резк...
Война на Донбассе, связи Кремля с РПЦ: в сеть слили гигантскую коллекцию российских документов по Украине
Война на Донбассе, связи Кремля с РПЦ: в сеть с...
Мелания Трамп отсудила у The Telegraph извинения и компенсацию за лживые факты о ней
Мелания Трамп отсудила у The Telegraph извинени...
Бросили Украину на произвол судьбы: в Польше обвинили ЕС в двойной игре с Россией
Бросили Украину на произвол судьбы: в Польше об...
Очередной провал России: в Совбезе ООН поддержали США, несмотря на протест Москвы
Очередной провал России: в Совбезе ООН поддерж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги