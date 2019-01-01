В католической церкви на Филиппинах произошел двойной теракт, десятки погибших: жуткие фото

В католической церкви на Филиппинах произошел двойной теракт, десятки погибших: жуткие фото

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Теракт на Філіппінах (фото — twitter.com)

Утром 27 января на Филиппинах произошел двойной теракт. Первый взрыв прогремел внутри католической церкви, а второй — рядом со входом. В результате взрывов погибли 27 человек, ранения получили 77 человек, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Двойной теракт произошел на юге Филиппин, в городе Холо в провинции Сулу, расположенных. По данным полиции, для взрывов использовались самодельные устройства. Местный губернатор считает инцидент террористическим актом.

Отмечается, что двойной теракт на Филиппинах произошел после того, как прошло голосование за создание новой автономной области, которая распространяется на пять провинций и три города. Правительство считает, что это решение позволит вернуть мир на эту часть страны и поможет решить проблемы, из-за которых местные жители втупают в ряды террористов "Исламского государства". При этом известно, что жители Сулу голосовали против создания автономного мусульманского региона.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв дома и маршрутки в российском Магнитогорске.

В католической церкви на Филиппинах произошел двойной теракт, десятки погибших: жуткие фото (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: терракт, Филиппины, взрывы, пострадавшие, погибшие, фотообзор
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