Не допустим повторения ошибок прошлого: Порошенко обратился к украинцам в День памяти жертв Холокоста

Фото: facebook.com/petroporoshenko

27 января весь мир чтит память жертв Холокоста. Украинский глава Петр Порошенко назвал это чудовищное преступление нацистов одной из самых масштабных катастроф человечества, пообещав, что Украина никогда не допустит повторения ошибок прошлого, сообщает ONLINE.UA.

"Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, которое стало одной из самых масштабных катастроф в истории человечества. С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти", — написал Порошенко в соцсети.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста был провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Соавторами этого документа выступили 100 государств. Украина к празднованию Международного дня памяти жертв нацистского террора во время Второй мировой войны присоединилась в 2012 году на государственном уровне, но при этом была одной из шести стран-инициатров резолюции ООН.

Чтят память жертв Холокоста 27 января не случайно. Именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау возле польского Освенцима. По официальным данным, во время Холокоста были убиты около 6 млн евреев, из них почти половина на территории бывшего СССР и на украинской территории. Одними из крупнейших и самых известных были расстрелы в Бабьем Яру в Киеве, но уничтожение евреев Украины было систематическим и повсеместным.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 января Украина чтила память защитников Донецкого аэропорта, которые погибли в боях с пророссийскими боевиками. "Киборги" героически защищали ДАП 242 дня, отдавая свои жизни. Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500.