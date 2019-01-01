Прогноз погоды в Украине на понедельник - 28 января

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В понедельник в Киеве ночью будет ясно. Утром будет ясно. Днем будет малооблачно. Вечером пасмурно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -15 до -4°C.

Ночью -15°C. Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.

Утром -12°C. Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Днем -6°C. Относительная влажность 76%. Ветер 4 м/c.

Вечером -4°C. Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -19 до -8°C

Температура ночью -19°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -18°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -13°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -8°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до -2°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -7°C (облачно). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -2°C (облачно). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -4°C (облачно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до 0°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером 0°C (пасмурно). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C

Температура ночью -7°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C

Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 87%. Ветер 3 м/c.

Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +3°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.

Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -11 до -3°C

Температура ночью -9°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -11°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -4°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -3°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -12 до 0°C

Температура ночью -12°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -7°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -14 до -5°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -7°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -8°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -14°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до -1°C

Температура ночью -3°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -1°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до 0°C

Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -4°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 5 м/c.

Температура днем 0°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +7°C

Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура утром -2°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +7°C (облачно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +3°C (облачно). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +3°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -2°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -12 до -5°C

Температура ночью -10°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -12°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура днем -6°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до -1°C

Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 74%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -6°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -15 до -10°C

Температура ночью -11°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -12°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -10°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -15°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до -1°C

Температура ночью -4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -4°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до 0°C

Температура ночью -4°C (облачно). Относительная влажность 83%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -4°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Температура днем 0°C (малооблачно). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -1°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -18 до -14°C

Температура ночью -14°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -16°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -15°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -18°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +1°C

Температура ночью -5°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -5°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -11 до -6°C

Температура ночью -8°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -8°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.

Температура днем -6°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером -11°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -14 до -10°C

Температура ночью -13°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -14°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -10°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -13°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C

Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 79%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -13 до -5°C

Температура ночью -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -8°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -5°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -13°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -9 до +2°C

Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -6°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -13 до -3°C

Температура ночью -13°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.

Температура утром -11°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.

Температура днем -6°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 4 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней