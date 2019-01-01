В России придумали, как заселить оккупированный Крым жителями Сибири

В России придумали, как заселить оккупированный Крым жителями Сибири

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Фото з відкритих джерел

Российские оккупанты Крыма придумали, как заселить украинский полуостров жителями Сибири. Они предложили им программу кредитования на приобретение "жилья у моря", правда, предложили далеко невыгодные условия.

Масштабную программу кредитования для жителей Сибири в оккупированном Крыму запустил Российский национальный коммерческий банк, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что Сибирь стала первым регионом после Урала, где запускают ипотечное кредитования на приобретение недвижимости в оккупированном Крыму. Но, жителям Сибири предлагают купить жилье у моря на жестких условиях — базовая ставка по ипотеке составляет 11,5%, причем она является неизменной, поэтому не будет снижаться в зависимости от первоначального взноса.

"Ставка 11,5% – это неприглядные условия. Это тот минимум, при котором рынок ипотеки работает. Нужно снижать сначала до 8%, затем до 6%", — отмечает источник, подчеркивая, что подобные условия кредитования вряд ли можно назвать "выгодными".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупационные "власти" Крыма придумали, как пополнить бюджет — они хотят обложить иностранцев, имеющих активы на территории полуострова, санкциями.

Источник: Крим.Реалії Теги: Крым, оккупация, Россия, ипотека, Сибирь, заселение, кредитование
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