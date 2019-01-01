"Мы все ждали, когда он даст приказ силовикам": скандальную Поклонскую возмутил приговор Януковичу

Наталія Поклонська (фото — wikipedia.org)

Скандальная экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская отличилась новым резонансным заявлением. Комментируя приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которому дали 13 лет тюрьмы за госизмену. Она заявила, что "все ждали, очень ждали, что гарант закона в 2013 и 2014 годах даст приказ силовикам остановить мракобесие на Майдане".

Об этом Поклонская заявила в интервью КП, передает ONLINE.UA.

Поклонская добавила, что "Янукович был для нее руководителем" и она не считает его "предателем". Экс-"прокурор" призналась, что ждала приказа о силовом разгоне Майдана, участников которого назвала "потерявшей разум толпой".

"Мы все очень ждали, что гарант закона в 2013 и 2014 годах даст приказ силовикам остановить мракобесие, разогнать неадекватную и потерявшуюся разум и человеческий образ толпу, разгулявшуюся на Майдане. Но так и не должались. Сегодня на Украине нет лидера, который бы защитил права людей. О каком же соблюдении закона можно говорить при вынесении приговора самому Януковичу?" — заявила она.

Напомним, окончательный приговор Януковичу Оболонский суд Киева вынес 24 января 2019 года. Экс-президента Украины признали виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. За эти преступления его приговорили к 13 годам тюрьмы.

В ГПУ считают приговор Януковичу историческим. Там уверены, что он станет шагом к будущим международным судам за военные преступления со стороны России против Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ГПУ подготовила для бывшего "прокурора" Крыма Наталье Поклонской обвинения в госизмене и военных преступлениях, что вызвало у нее истерику. Она назвала "безумием и абсурдом" обвинениям в свой адрес.