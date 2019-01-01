"Несправедливо": президент Австрии жестко раскритиковал Трампа за Северный поток-2

"Несправедливо": президент Австрии жестко раскритиковал Трампа за Северный поток-2

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Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен (фото — kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп относится к странам ЕС как к своей колонии. Он не учитывает интересов европейских стран, пытаясь заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2", который позволит поставлять газ из России в Европу в обход Украины.

С такой резкой критикой в адрес Трампа выступил президент Автсрии Александр Ван дер Беллен, передает ONLINE.UA со ссылкой на Der Standard.

Австрийский глава осудил политику Трампа не только в отношении "Северного потока-2", но и по ядерному соглашению с Ираном. Он считает, что позиция Вашингтона по этим вопросам свидетельствует о том, что США, как и Россия, заинтересованы в ослаблении ЕС.

Следует отметить, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уверял, что Австрия и некоторые страны Европы поддержат "Северный поток-2" только после того, как будут прояснены правовые вопросы по соблюдению интересов Украины. В тоже время категорически против строительства российского газопровода выступают Польша, страны Балтии, Молдова, Словакия, США и Дания. Там считают, что "Северный поток-2" станет новым геополитическим рычагом воздействия Путина на Запад, из-за которого Европа окажется под угрозой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США призвали Германия и ЕС к блокировке строительства "Северного потока-2", подчеркнув, что сейчас настало время для действий.

Источник: ONLINE.UA Теги: Австрия, Россия, США, Северный поток-2, Дональд Трамп, критика, Ван дер Беллен
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