"Несправедливо": президент Австрии жестко раскритиковал Трампа за Северный поток-2

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен (фото — kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп относится к странам ЕС как к своей колонии. Он не учитывает интересов европейских стран, пытаясь заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ из России в Европу в обход Украины.

С такой резкой критикой в адрес Трампа выступил президент Автсрии Александр Ван дер Беллен, передает ONLINE.UA со ссылкой на Der Standard.

Австрийский глава осудил политику Трампа не только в отношении "Северного потока-2 ", но и по ядерному соглашению с Ираном. Он считает, что позиция Вашингтона по этим вопросам свидетельствует о том, что США, как и Россия, заинтересованы в ослаблении ЕС.

Следует отметить, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уверял, что Австрия и некоторые страны Европы поддержат "Северный поток-2 " только после того, как будут прояснены правовые вопросы по соблюдению интересов Украины. В тоже время категорически против строительства российского газопровода выступают Польша, страны Балтии, Молдова, Словакия, США и Дания. Там считают, что "Северный поток-2 " станет новым геополитическим рычагом воздействия Путина на Запад, из-за которого Европа окажется под угрозой.