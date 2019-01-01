Нокаут за 34 секунды: россиянин Емельяненко проиграл американцу Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Нокаут за 34 секунды: россиянин Емельяненко проиграл американцу Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

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Бейдер відправив Ємельяненко у нокаут (фото — twitter.com)

В Инглвуде состоялся финал турнира Bellator в смешанных единоборствах в тяжелом весе. На ринге за звание чемпиона мира встретились российский боец Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Бой завершился за 34 секунды — американец отправил россиянина в нокаут и стал чемпионом Bellator.

Видео 34-секундного боя Емельяненко — Бейдер было опубликовано в сети, сообщает ONLINE.UA.

В кадре видно, что бой между Емельяненко и Бейдером завершился почти мгновенно. Первое же сближение в бою привело к тому, что ударом с левой Бейдер попал в челюсть Емельяненко, после чего мастерски добил российского бойца.

Бейдер после боя назвал Емельяненко величайшим борцом в истории.

"Разделить клетку с Емельяненко — огромная честь для меня. Конечно, я знал, что дерусь с величайшим бойцом в истории, на меня это давило", — признался Бейдер после боя.

Следует отметить, что для Емельяненко это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях.

Бой Емельяненко — Бейдер за титул чемпиона мира Bellator(видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский боксер Девин Хейни заявил, что хочет драться с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

Источник: ONLINE.UA Теги: Федор Емельяненко, Райан Бейдер, бой, чемпион мира, видеоновости, змішані єдиноборства, Bellator, Россия, США, нокаут, спорт
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