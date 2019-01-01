Боевики стягивают тяжелое вооружение к оккупированному Луганску: что происходит

Фото: mil.ru

На юго-западе оккупированной Луганской области боевики вывели из мест постоянного хранения шесть 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика". Это тяжелое вооружение было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ недалеко от поселка Мирное.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В отчете СММ ОБСЕ говорится, что кроме вышеназванных "Гвоздик", в местах хранения тяжелого вооружения осутствуют семь 122-мм буксируемых гаубиц "Лягушка".

Этот факт, отмечается в отчете ОБСЕ, свидетельствет о том, что боевики стремятся к дальнейшему обострению конфликта на Донбассе и демонстративно не хотят соблюдать Минские соглашения, продолжая откровенно нарушать взятые на себя обязательства.

Следует отметить, что командующий ООС Сергей Наев заявлял, что Россия втрое усилила разведку на Донбассе, а также увеличила количество войск в зоне конфликта и количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в СММ узнали, что главари боевиков приказали сбивать беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на Донбассе.