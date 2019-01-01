В Великобритании могут ввести военное положение: известна причина

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Британское правительство не исключает введения военного положения в стране, чтобы предотвратить хаос и беспорядки в случае выхода из состава Европейского союза без предварительного соглашения. Власти Великобритании допускают, что хаотический Brexit может привести к гражданскому неповиновению и гибели людей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sunday Times.

Источник уточнил, что в рамках военного положения, по британскому законодательству, министры имеют право вводить комендантский час и запреты на поездки, а также конфисковывать имущество, размещать вооруженные силы и вносить поправки в любой закон за исключением Акта о правах человека.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Голосование по нему состоится во вторник, 29 января. Суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что британский парламент принял еще одно важное решение на случай выхода страны из ЕС без соглашения. Если Brexit состоится без сделки, то полномочия правительства страны будут ограничены, что создаст процессуальные сложности для британского премьера Терезы Мэй.