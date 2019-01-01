Эксперты призвали весь мир сократить рабочую неделю до 4 дней

Эксперты призвали весь мир сократить рабочую неделю до 4 дней

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Фото: pixabay.com

Сокращение рабочей недели до 4 дней пойдет на пользу и работодателям и их сотрудникам. В этом убеждены эксперты, которые привели убедительные доводы о необходимости массового перехода на 4-дневную рабочую неделю в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эксперты напомнили, что по предложению Международной организации труда уже многие компании начали проводить экперименты по сокращению рабочей недели до 4 дней и получили положительные результаты.

"Менеджеры говорят, что сотрудники стали более креативны, улучшилась посещаемость, они перестали опаздывать, уходить с работы раньше или задерживаться на обеде. Непосредственно производительность их труда не изменилась, несмотря на то, что вместо пяти дней они работали четыре", — рассказал профессор по работе с людскими ресурсами в Оклендском технологическом университете Джаред Хаар.

Его поддержала глава экономического направления в Федерации британских профсоюзов Кейт Белл. По ее словам, сокращение рабочей недели позволяет людям "не разрываться" между работой и личной жизнью, а также "может улучшить гендерное равенство".

Психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант подчеркнул, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, их выработка остается такой же, но при этом качество и креативность зачастую возрастают.

Кроме этого, на форуме обсуждались научные исследования, в рамках которых было доказано, что люди станут счастливее, если будут меньше работать. Эксперты также вспомнили одну из компаний Новой Зеландии, которая еще в прошлом году временно перешла на 4-дневную рабочую неделю, но после решила оставить такой график на постоянной основе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Великобритании хотят сократить рабочую неделю до 4 дней, не скоращая оплату труда.

Источник: Інтерфакс Теги: рабочая неделя, сокращение, Світ, эксперты, работа
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