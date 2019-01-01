Европа вновь совершает ошибку: Мадуро выступил с громким заявлением

Ніколас Мадуро (фото -commons.wikimedia.org)

Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума, в рамках которого требовали провести президентские выборы в стране в течение 8 дней. Он считает, что никто не смеет ставить ультиматум Венесуэле и нарушать Конституцию страны.

Об этом президент Николас Мадуро заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk, передает ONLINE.UA.

Президент Венесуэлы отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, "нарушает все возможные законы и конституцию". Также Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп неодооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь остальной мир.

"Трамп не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология — он всех недооценивает", — сказал Мадуро, подчеркнув, что открыт к диалогу, но считает мало вероятной возможность встречи с американским лидером.

Мадуро подчеркнул, что не удивился звонку турецкого президента Реджепа Эрдогана, который лично выразил поддержку венесуэльскому лидеру на фоне протестов в стране.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз призвал власти Венесуэлы как можно быстрее провести досрочные выборы, которые будут заслуживать доверие. В противном случае в ЕС пригрозили "дальнейшими действиями".