В Париже похитили популярную картину Бэнкси: появились подробности

Картина Бенксі на дверях "Батаклана" (фото — instagram.com)

С дверей концертного зала "Батаклан" в Париже, где в 2015 году произошел жуткий теракт, похитили популярную картину известного художника Бэнкси, которую он написал в память о жертвах атаки террористов. Злоумышленники "болгарками" вырезали картину Бэнкси из дверей и увезли в неизвестном направлении на грузовике, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

Представители концертного зала возмущены ограблением. Они подчеркивают, что картина Бэнкси символически принадлежала всем гражданам мира.

"Работа Бэнкси, символ воспоминаний и принадлежности всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, забрали от нас", — заявили в администрации концертного зала Bataclan.

На похищенной картине Бэнкси была изображена женщина со склоненной от скорби головой и выражением траура на лице. Она символизировала близких, которые носят траур по погибшим от террористической атаки, которая состоялась в 2015 году в концертном зале "Батаклана". Эта картина была размещена на двери одного из аварийных выходов концертного зала.

Картина Бенкси, посвященная жертвам теракта в Париже 2015 года (фото — instagram.com/banksy)

Напомним, в ноябре 2015 года в Париже произошло не менее шести терактов, в результате которых погибли 130 человек. Тогда террористы убили более ста человек в концертном зале театра "Батаклан", а также совершили взрывы возле стадиона "Стад де Франс".

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за 1,4 млн долларов на аукционе.