Самые красивые и сексуальные девушки Украины: журнал XXL выпустил пикантный календарь на 2019 год

Еліна Світоліна на обкладинці календаря XXL на 2019 рік (фото — instagram.com)

Популярный мужской журнал XXL ежегодно выпускает пикантный календарь с самыми красивыми украинками. В 2019 году его обложку украсила украинская теннисистка Элина Свитолина, сообщает ONLINE.UA.

На страницах журнала указано, что для создания эротического календаря на 2019 год были выбраны 12 самых красивых и сексуальных украинок. В этом году каждую девушку отсняли в ванной, наполненной водой разных оттенков. Их женственность и красоту подчеркивали цветами, шарами и метафаном.

В календарь XXL на 2019 год, кроме Свитолиной, попали украинские модели, телеведущие и певицы. Среди них оказались: Слава и Виктория из дуэта "НЕАНГЕЛЫ", DJ Nana, Светлана Тимошевская, Марина Бех, Леся Никитюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасия Беличенко и Валерия Рябченко.

Ранее ONLINE.UA публиковал календарь на 2019 год, который выпустил пляжный патруль Киева.

Леся Никитюк