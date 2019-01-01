Самые красивые и сексуальные девушки Украины: журнал XXL выпустил пикантный календарь на 2019 год

Самые красивые и сексуальные девушки Украины: журнал XXL выпустил пикантный календарь на 2019 год

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Еліна Світоліна на обкладинці календаря XXL на 2019 рік (фото — instagram.com)

Популярный мужской журнал XXL ежегодно выпускает пикантный календарь с самыми красивыми украинками. В 2019 году его обложку украсила украинская теннисистка Элина Свитолина, сообщает ONLINE.UA.

На страницах журнала указано, что для создания эротического календаря на 2019 год были выбраны 12 самых красивых и сексуальных украинок. В этом году каждую девушку отсняли в ванной, наполненной водой разных оттенков. Их женственность и красоту подчеркивали цветами, шарами и метафаном.

В календарь XXL на 2019 год, кроме Свитолиной, попали украинские модели, телеведущие и певицы. Среди них оказались: Слава и Виктория из дуэта "НЕАНГЕЛЫ", DJ Nana, Светлана Тимошевская, Марина Бех, Леся Никитюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасия Беличенко и Валерия Рябченко.

Ранее ONLINE.UA публиковал календарь на 2019 год, который выпустил пляжный патруль Киева.

Самые красивые и сексуальные девушки Украины: журнал XXL выпустил пикантный календарь на 2019 год (1)

Леся Никитюк

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Источник: ONLINE.UA Теги: XXL, календарь, украинки, Элина Свитолина, фотообзор
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