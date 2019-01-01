На Донбассе бойцам ВСУ удалось ликвидировать 2 боевиков

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий ОС не пострадал. От начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

За дними разведки, 27 января 2 оккупантов было уничтожено, 3 получили ранения.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, недавно украинские военные провели тактические учения с применением самоходных артиллерийских установок "Пион", которые находятся у переднего края фронта на Донбассе. Видео испытаний мощных пушек опубликовала пресс-служба штаба ООС.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что боевики "ДНР" начали готовиться к масштабному наступлению ВСУ.