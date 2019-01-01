Вакарчук наконец-то ответил, пойдет ли в президенты - видео

Святослав Вакарчук (фото — wikipedia.org)

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет принимать участия в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

Артист рассказал, что вопрос будет ли он баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, ему ставили в течение года.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет – для меня это действительно большая честь. И я обещаю – такое доверие обязательно оправдаю... Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года", — подчеркнул он.

Певец отметил, что "сейчас, в джинсах может сделать больше для страны, чем надев галстук" и добавил, что не собирается стоять в стороне.

Как сообщал ONLINE.UA ранее украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что в Украине должны появиться настоящие лидеры, личный пример которых станет сигналом к началу перемен в государстве. Музыкант также подчеркнул, что его словам о наличии или отсутствии президентских амбиций не поверят.