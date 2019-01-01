Докатились: оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей

Докатились: оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей

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Фото: twitter.com

Оккупанты в аннексированном Крыма не перестают шокировать общественность странными поступками. На этот раз захватчики решили обучать детей военному делу. В Судаке уже открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".

Соответствующие фото были опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым, передает ONLINE.UA.

"Судак. Военно-спортивный лагерь "Юный разведчик", ныне – "Лесной". Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры, но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практике", – говорится в подписи к фото.

Как можно заметить на фото, территория лагеря очень запущена, а спортивные турники поломаны, внутри зданий много мусора, сыпется штукатурка, а дорожки поросли мхом.

 Докатились: оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей (1)
Докатились: оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей (2)
Докатились: оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские оккупанты Крыма придумали, как заселить украинский полуостров жителями Сибири. Они предложили им программу кредитования на приобретение "жилья у моря", правда, предложили далеко невыгодные условия. Масштабную программу кредитования для жителей Сибири в оккупированном Крыму запустил Российский национальный коммерческий банк.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, военный лагерь, оккупанты, дети
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