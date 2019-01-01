США сняли санкции с компаний скандального российского олигарха Дерипаски - известна причина

Власти США приняли решение снять санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под запрет еще в апреле 2018 года. Указано, что ограничения были сняты с компаний "Русал", En + и "Евросибэнерго", передает ONLINE.UA со ссылкой на Минфин Штатов.

"Управление по контролю над иностранными активами казначейства США Минфина США сняло санкции, введенные против En + Group plc, "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", – говорится в документе.

Отмечается, что основной причиной снятия ограничений стало то, что доли Дерипаски в компаниях были значительно уменьшены, в результате чего он потерял контрольные пакеты. Также, большинство акций совета директоров перешли к независимым директорам, среди которых и граждане США.

В то же время, санкции в отношении самого российского олигарха остаются в силе.Санкции против Дерипаски были самыми большими, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний.Ранее ослабление санкций против компаний Дерипаски требовала администрации президента США Дональда Трампа. Некоторые эксперты уверяют, что это лишь подтверждает связи Трампа с Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что корпорация UC Rusal российского олигарха Олега Дерипаски законсервирует Надвоицкий алюминиевый завод в Карелии из-за убытков, вызванных санкциями США.