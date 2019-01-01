Великобритания готова ввести военное положение: что случилось

Правительство Великобритании планирует ввести чрезвычайное и даже военное положение, если в Соединенном Королевстве будут возникать беспорядки, связанные с выходом страны из ЕС без соглашения, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

Отмечается, что представители правительства Британии в последнее время уделяют немало внимания Закону о чрезвычайных ситуациях, который был принят еще в 2004 году.

"Этот закон сможет помочь в подавлении возможных акций гражданского неповиновения в связи с Brexit", — сказано в сообщении.

Как известно, парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование относительно выражения недоверия Терезе Мэй в течении последних двух месяцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европейская комиссия утвердила правовые нормы в сфере рыболовства в качестве меры пресечения, если Британия выйдет из ЕС без соглашения. Отмечается, что первое предложение позволяет рыбакам и операторам отрасли из государств-членов ЕС получить компенсацию в рамках Европейского морского и рыбного фонда в случае временного прекращения рыболовной деятельности.