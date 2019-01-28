"Не будем с этим мириться": Чехия выступила с жестким заявлением против Кремля

"Не будем с этим мириться": Чехия выступила с жестким заявлением против Кремля

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Власти Чехии заявили, что снятие санкций с РФ возможно лишь при условии, если исчезнут причины, которые привели к их введению. Об этом сообщил глава МИД страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможными лишь в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложения", — отметил дипломат.

Политик в очередной раз подчеркнул, что снятие санкций станет возможным лишь тогда, "когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и полуострове".

По словам дипломата, Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оказался в громком крымском скандале, из-за которого его призвали добровольно уйти в отставку.

Источник: Європейська правда Теги: Украина, Чехия, санкции, Донбасс, РФ
Новости других СМИ
"Жесткой политики против РФ не будет": в Венгрии ответили на требование США
"Жесткой политики против РФ не будет"...
Президент Австрии набросился на Трампа из-за "Северного потока-2"
Президент Австрии набросился на Трампа из-за &q...
Курс валют на сегодня 28 января - доллар стал дороже, евро дорожает
Курс валют на сегодня 28 января - доллар стал д...
Вакарчук наконец-то ответил, пойдет ли в президенты - видео
Вакарчук наконец-то ответил, пойдет ли в презид...
Европа вновь совершает ошибку: Мадуро выступил с громким заявлением
Европа вновь совершает ошибку: Мадуро выступил ...
У страха глаза велики: в Кремле дерзко прокомментировали отправку российских наемников в Венесуэлу
У страха глаза велики: в Кремле дерзко прокомме...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи