"Не будем с этим мириться": Чехия выступила с жестким заявлением против Кремля

Фото: wikipedia.org

Власти Чехии заявили, что снятие санкций с РФ возможно лишь при условии, если исчезнут причины, которые привели к их введению. Об этом сообщил глава МИД страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможными лишь в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложения", — отметил дипломат.

Политик в очередной раз подчеркнул, что снятие санкций станет возможным лишь тогда, "когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и полуострове".

По словам дипломата, Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оказался в громком крымском скандале, из-за которого его призвали добровольно уйти в отставку.