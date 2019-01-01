Президент Австрии набросился на Трампа из-за "Северного потока-2"

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал США за позицию по газопроводу "Северный
"Администрация американского президента Дональда Трампа относится к ЕС и отдельным его стран в качестве своей колонии" — заявил Ван дер Беллен, ссылаясь при этом на ситуацию вокруг "Северного
потока-2" и ядерного соглашения с Ираном.
По его словам, такие страны как США и Россия заинтересованы в ослаблении ЕС.
Стоит отметить, что российский "Газпром" уже построил более 20% газопровода "Северный поток — 2".Две ветки "Северного потока — 2" должны быть построены к концу 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.
Польша, страны Балтии, Украина и США утверждают, что "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.