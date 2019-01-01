"Жесткой политики против РФ не будет": в Венгрии ответили на требование США

Власти Венгрии отказалась вести против России жесткую политику по требованию США, чтобы уменьшить влияние Кремля в Европе. Указано, что премьер страны Виктор Орбан планирует развернуть в России свой бизнес, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сам Орбан хочет, чтобы его страна вела такую же нейтральную политику, как и Австрия. Однако его помощник заверил, что Венгрия и в дальнейшем будет надежным партнером в НАТО. Мол, они ценят безопасность, которую гарантирует Альянс.

Белый дом же подчеркивает, что странам НАТО надо сплотиться, чтобы противодействовать влиянию России и Китая. Последний, якобы, проявляет много активности в сфере кибершпионажа. А влияние Кремля в Европе надо уменьшить, чтобы поддержать Украину на фоне ее конфронтации с Россией.

"Господин Орбан отказался от действий в обоих направлениях. Как и другие европейские лидеры, он пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру страны. Он также блокирует проведение встреч с Украиной в НАТО на министерском уровне, поскольку, как говорит его правительство, он хочет, чтобы в украинских школах было больше уроков на венгерском для венгероязычного меньшинства Украины", – сказано в материале.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что власти Чехии заявили, что снятие санкций с РФ возможно лишь при условии, если исчезнут причины, которые привели к их введению.