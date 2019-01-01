Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха - впечатляющие подробности

Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха - впечатляющие подробности

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Фото: flickr.com

Специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Tesla Илон Маск, передает ONLINE.UA

"Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления. А иногда эта композиция Баха будет звучать в метал-обработке", — написал Маск.

Кроме того, в ближайшем будущем Tesla должна выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления состоит в том, чтобы сообщать владельцу машины, если что-то происходит с его автомобилем.

Напомним, 2 месяца назад украинцы приобрели 34 Tesla Model S. Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей разных производителей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортируемого секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.

Отметим, недавно российский концерн "Калашников" представил новый электромобиль на базе кузова Иж "Комби", который, по мнению производителя, сможет конкурировать с суперкарами Tesla. Первые фото конкурента компании Илона Маска были опубликованы на странице концерна в соцсети.

Раніше ONLINE.UA сообщал, кто хочет выкупить Tesla.

Источник: ONLINE.UA Теги: Tesla, авто, Илон Маск, музыка
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