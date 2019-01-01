Смертельный пожар в Черном море - наконец-то названа официальная причина

Смертельный пожар в Черном море - наконец-то названа официальная причина

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Фото: скриншот відео

Следователь краснодарского отдела Южного управления СК России Вазген КИносьян заявил, что причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на РЕН.ТВ.

"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это — основная версия", — сказал чиновник.

Как сообщалось ранее, два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры находились на якорной стоянке в 15 морских милях к югу от крымского мыса Такиль. Экипаж кораблей состоял из граждан Индии и Турции. В результате ЧП десять из 32 моряков погибли, десять пропали без вести, а 12 были спасены.

Напомним, что утром 9 октября вблизи города Ичня в Черниговской области, в районе сел Дружба и Августовка, начались взрывы. Местное население срочно эвакуировали. Служба автомобильных дорог области заявила об ограничении движения на некоторых участках.

Как сообщал ONLINE.UА, министр обороны Степан Полторак допускает, что кто-то заложил боеприпасы для подрыва хранилищ на 6-му арсенале оружия вблизи Ични в Черниговские области.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Черное море, пожар, погибшие, РФ
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