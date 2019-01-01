Аналитик объяснил, почему Вакарчук не идет в президенты

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Святослав Вакарчук решил быть над схваткою и не использовать выборы президента, как трамплин в парламент. Но Вакарчук может поддержать кого-то из кандидатов в президенты, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению эксперта, сейчас артист пытается понять для себя дизайн своих последующих политических шагов. Это может быть участие в парламентских выборах. Или создание волны запуска новых людей в политику. Давидюк также напомнил, что в свое время президент США Кеннеди стал успешным благодаря тому, что открыл интеллектуалам двери властных коридоров. Возможно, Вакарчук выберет себе такую стратегию – запустить умных людей во власть.

"Вакарчук не хочет участвовать в грязной президентской гонке, но может поддержать кого-то из кандидатов. И такая поддержка станет определяющей для любого кандидата в президенты из первой ТОП-5 . Фактором победы", — говорит аналитик.

Также Давилюк прокомментировал возможное участие певца в парламентской кампании. По его словам, наиболее логичным было бы не создание партии, а возглавления движения еврооптимистов. Вакарчук мог бы стать их лидером. А они – его технократической командой. Может впервые в истории быть сплав новых людей, что может дать хороший результат на выборах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее солист группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет принимать участия в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.