Что почитать зимними вечерами - рекомендует Ольга Фреймут

Что почитать зимними вечерами - рекомендует Ольга Фреймут

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Ольга Фреймут (фото — instagram.com)

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась со своими фанатами списком книг, которые успела прочитала за январь. На своей странице в Instgaram журналистка призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три особенные книги, передает ONLINE.UA.

"Мой список января, то, что читала в этом месяце, когда укладывала малышей спать",
– подписала фотографию украинская красавица. 

Что почитать зимними вечерами - рекомендует Ольга Фреймут (1)

Первое место заняла книга Симоны де Бовуар под названием "Сломленная". Ольга Фреймут добавила, что книга подойдет для чтения тем, кто сейчас переживает развод. А она, после прочтения, начала еще больше ценить свою семью.

Следующим в списке был психологический роман на английском "Giant’s Bread", которую написала легендарная Мэри Вестмакотт (Агаты Кристи). Ольга добавила, что перевода этой книги нет, но написано лаконично, без барокко... Третьей и последней стала книга романистки Kevin Kwan под названием "Crazy Rich Asians". Ольга Фреймут призналась, что это произведение, написанное на английском, – словно сериал, который не коснется души, лишь настроения.

Кроме того, телеведущая пожелала поклонникам удачного выходного. "Хорошего воскресенья. С любовью", – написала она.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Фреймут рассказала про довольно простой лайфхак, который помогает ей нравиться людям и достигать своих целей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ольга Фреймут, книги, литература
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