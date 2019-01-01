"Эх, какая женщина!": Dan Balan спел для Тины Кароль

Всемирно известный певец Dan Balan спел для своей коллеги по сцене Тины Кароль во время эфира "Голос страны 9". Стоит отметить, что молдавский артист уже давно не скрывает симпатию к украинской красавице, передает ONLINE.UA.

Так, недавно Dan Balan откровенно признался, что Тина Кароль – особенная женщина, которую ему посчастливилось встретить на шоу "Голос страны 9". Поэтому артист старается познать звезду. Также певец заявил, что при первом взгляде на знаменитую украинку ему хочется петь "Эх, какая женщина". А вот уже во время второго "слепого прослушивания" артист таки спела для Тины Кароль песню.

Случилось это, когда на сцене появился "двойник" Dan Balan. Харьковчанин Александр Мороз настолько точно скопировал манеру исполнения молдавского артиста, что поразил всех судей. Тина Кароль предложила Dan Balan выйти на сцену и спеть композицию "Люби". Во время выступления обольстительная артистка пританцовывала, следовательно Dan подошел и исполнил фрагмент песни для нее.

"Dan Balan проявил себя соблазнителем, как я и ожидала", – прокомментировала публичные ухаживания Тина Кароль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры.