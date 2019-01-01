Садовый неожиданно обратился к Вакарчуку

Садовый неожиданно обратился к Вакарчуку

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Анрій Садовий (фото — youtube.com)

Кандидат в президенты, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает решение певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет принимать участия в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах до сих пор актуально. Об этом он написал в Facebook, передает ONLINE.UA

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентских выборах является актуальным. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", — добавил он.

Садовый неожиданно обратился к Вакарчуку (1)

Как известно, ранее солист группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет принимать участия в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. После этого директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк высказал предположение, что артист решил быть над схваткою и не использовать выборы президента, как трамплин в парламент. Но Вакарчук может поддержать кого-то из кандидатов в президенты.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.

Источник: ONLINE.UA Теги: Святослав Вакарчук, Андрей Садовый, Президентские выборы 2019
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