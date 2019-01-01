Эксперт рассказал, как Россия будет препятствовать выборам в Украине

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что Россия активно пытается оказывать информационную атаку на Украину через экраны телевизоров.Информационная пропаганда, киберпровокации, финансовая поддержка кандидатов и попытки захвата избирательных участков – такими будут главные угрозы российского вмешательства в президентские выборы Украины, которые пройдут 31 марта, передает ONLINE.UA.

По словам эксперта, российское аналоговое телевидение продолжает транслироваться в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Также много украинцев имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас Россия усилила свои пропагандистские действия, и на российском телевидении количество тем, связанных с выборами в Украине, постоянно увеличивается.

"Еще одним способом России дестабилизировать украинские выборы являются информационные провокации. Так, Кремль создает фейковые страницы областных и районных организаций, политических партий и кандидатов. Через эти страницы пророссийские наемники распространяют недостоверную информацию в течение избирательной кампании. Такая провокационная технология сработала на выборах в ОТГ, когда информация с фейковых страниц повлияла на избирателей и медиа", — сказано в сообщении.

Комитет избирателей Украины проанализировал, что более 50% денег, которые тратят политики на общенациональные кампании, являются теневыми финансовыми ресурсами. Поэтому есть большая вероятность того, что много украинских кандидатов получают финансовую поддержку от пророссийских олигархов и компаний.

"На сегодня ряд журналистских расследований указывают на вероятность поддержки отдельных украинских СМИ, которые выполняют функции "партийных телеканалов", со стороны российских компаний, – отметил председатель КИУ.

Также КИУ обеспокоен тем, что Россия может повторить свои попытки захватывать избирательные участки, или "заминировать" их.

Как сообщал ONLINE.UA, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление 28 ноября подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.