Как остановить Путина: политолог озвучил интересную стратегию

Экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин считает, что европейские страны имеют достаточно инструментов, чтобы ослабить влияние Кремля на Западе. Самые действенные из них – прекращение строительства "Северного потока-2 " и отключение России от системы SWIFT, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Главред".

По мнению политолога, проект "Северный поток-2 " необходимо как можно скорее остановить. Для этого надо создать союз стран, которые бы работали над реализацией этой задачи. По мнению эксперта, в союз могли бы войти такие страны: Украина, Польша, страны Балтии, США, Великобритания.

"Пожалуй, это самое важное стратегическое решение, которое должно быть принято Западом. Этот проект нужно немедленно остановить. И то, что США в этом вопросе проявляют такую последовательность и настойчивость, очень хорошо. Соединенные Штаты совершенно правильно заявили, что введут санкции против всех компаний, участвующих в строительстве этого трубопровода", – говорит Соскин.

Напомним, в текущем году власти России продолжит оказывать давление на Украину. Они будет съедать наше государство кусками и таким образом выполнят поставленные задачи. Такой неутешительный прогноз сделал военный эксперт Алексей Арестович.

Ранее ONLINE.UА сообщал, чего можно ждать от Путина в 2019 году.