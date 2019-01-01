Впечатляющая цифра: сколько приходов Московского патриархата перешло в ПЦУ

К новообразованной Православной церкви Украины перешли почти полторы сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные ПЦУ.

Отмечается, что к новообразованной Православной церкви уже перешли 2 кафедральные соборы – Спасо-Преображенский собор в Виннице и Николаево-Успенский собор в Коломые.

"Также в состав ПЦУ вошли 146 приходских храмов. Больше всего из них перешли к Поместной церкви в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявило уже 32 прихода. В Хмельницкой области таких храмов 23, в Волынской – 22, во Львовской – 10, в Черкасской – 9, в Тернопольской и Житомирской областях по 8, а в Черновецкой области и Ровненской по 7 приходов", — сказано в сообщении.

Кроме того, к новосозданной церкви уже присоединились 4 прихода в Киевской области, 3-в Одесской и 2-в Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и в Киеве.

К ПЦУ перешли также по одной общине в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее патриарх Филарет во Владимирском кафедральном соборе заявил, что обретение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является чрезвычайно важным событием, однако окончательной победой для ПЦУ станет объединение всего украинского православия.