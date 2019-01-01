Случай об избиении журналистов заставляет задуматься о проблеме свободы слова в Украине, - Тимошенко

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О том, что случай с избиением журналистов заставляет задуматься о проблеме свободы слова в сегодняшней Украине, написала на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко, отметив, что эта история не идет у нее из головы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"СМИ должны быть лояльными к власти, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам представителей власти, сами они принимают участие в узурпации информационного пространства через аффилированные лица", — добавила она.

Тимошенко подчеркнула, что любая попытка выйти за пределы лояльности к власти заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованиями.

"Поэтому Шустеру, например, с его программой места в Украине не нашлось. Поэтому именно от провластной фракции имеем несколько законопроектов с инициативой уголовного преследования за свободу слова. Поэтому у журналистов прослушивают телефоны из-за абсурдных судебных решений", — сказала политик.

"Такая иллюзия "свободы слова" очень опасная для общества", — отметила лидер партии. "Оно (общество — ред.) полагает, что имеет независимую достоверную информацию, а на самом деле видит все в искривленной и искаженной форме. В той форме, которая устраивает власть", — подытожила она.

Политик убеждена, что эта система большого заблуждения страны должна быть демонтирована.