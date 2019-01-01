"Украинская фитоняшка!": Леся Никитюк покорила сеть пикантными фото

"Украинская фитоняшка!": Леся Никитюк покорила сеть пикантными фото

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Леся Нікітюк (фото — instagram.com)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала серию впечатляющих фотографий с отдыха. На фото видно, что красотка не устает позировать на фоне невероятных пейзажей Мальдив. Новые снимки Леся обнародовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

На фото одна из самых популярных украинских телеведущих позирует, стоя в бирюзовых водах океана. Женщина предстала на снимках в мокрой футболке, которую завязала на узелок под грудью, и белых трусиках с цветочным принтом. Она уверенно позировала перед камерой, демонстрируя свои упругие загорелые ягодицы и подтянутый животик.

Кроме того, певица призналась поклонникам, что на данный момент отдыхает в одном из лучших отелей, который расположен на большом острове. Тоже она добавила, что и туристы, и жители там перемещаются только на велосипедах. Пообещала поделиться таким снимком после отдыха в подводном царстве.

"Ты — украинская фитоняшка; совершенная фигура; какая красота! хорошо тебе отдохнуть; не могу налюбоваться; просто богиня", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"Украинская фитоняшка!": Леся Никитюк покорила сеть пикантными фото (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя красотка поделилась с фанатами яркими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках.

Источник: ONLINE.UA Теги: отдых, фигура, телеведущая, Леся Никитюк
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