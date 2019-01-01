Украина срочно усиливает оборону на морях

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Украина усиливает оборонные возможности на море. С данным заявлением выступил министр обороны Степан Полторак на пресс-конференции в Харькове, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на " УНИАН ".

"То, что мы работаем над усилением наших возможностей на море, это правда. То, что мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море, это тоже правда", — сказал он.

Кроме того, Полторак отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности морских портов.

Стоит отметить, недавно Полторак сообщил, что в Украине сформировали новую танковую бригаду на случай открытой вражеской агрессии.

Напомним, заявления России о возможном обмене украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, является проверкой реакции со стороны Кремля. Президент РФ Владимир Путин будет использовать моряков как предмет торга, чтобы повысить свою популярность в России.