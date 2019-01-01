На стиле: жена Макрона шокировала необычным нарядом

На стиле: жена Макрона шокировала необычным нарядом

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Бріжит Макрон (фото — instagram.com)
65-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, появилась во время официального мероприятия в Египте в кроссовках. Необычный образ первая леди выбрала для посещения древнеегипетских храмов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.
 
Первая леди Франции выбрала кроссовки от бренда Louis Vuitton. Эта пара недоступна для покупки, однако похожие кроссовки продаются по цене в 635 фунтов стерлингов. Образ женщина дополнила строгим серым костюмом и солнцезащитными очками.
Однако такой смелый образ понравился не всем поклонникам президентской семьи. Немало пользователей сети утверждают, что Брижит частенько забывает про свой возраст. Другие — хвалят красавицу за стильные решения.
"Это выглядит смешно; о чем она думала, когда выбирала этот костюм?; ее стилистов нужно уволить; по-моему, все стильно и сдержанно; интересный симбиоз; но ей же не 20 лет; сам Макрон выглядит гораздо лучше; ей нужно взять уроки у Мелании", — пишут французы в комментариях к фото.
На стиле: жена Макрона шокировала необычным нарядом (1)
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 января первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже. Брижит Макрон в очередной раз продемонстрировала элегантный образ и прекрасную физическую форму.
Источник: ONLINE.UA Теги: критика, наряд, образ, Брижит Макрон
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