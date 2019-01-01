На стиле: жена Макрона шокировала необычным нарядом

Первая леди Франции выбрала кроссовки от бренда Louis Vuitton. Эта пара недоступна для покупки, однако похожие кроссовки продаются по цене в 635 фунтов стерлингов. Образ женщина дополнила строгим серым костюмом и солнцезащитными очками.
Однако такой смелый образ понравился не всем поклонникам президентской семьи. Немало пользователей сети утверждают, что Брижит частенько забывает про свой возраст. Другие — хвалят красавицу за стильные решения.
"Это выглядит смешно; о чем она думала, когда выбирала этот костюм?; ее стилистов нужно уволить; по-моему, все стильно и сдержанно; интересный симбиоз; но ей же не 20 лет; сам Макрон выглядит гораздо лучше; ей нужно взять уроки у Мелании", — пишут французы в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 января первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже. Брижит Макрон в очередной раз продемонстрировала элегантный образ и прекрасную физическую форму.