На стиле: жена Макрона шокировала необычным нарядом

Бріжит Макрон (фото — instagram.com)

65-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, появилась во время официального мероприятия в Египте в кроссовках. Необычный образ первая леди выбрала для посещения древнеегипетских храмов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Первая леди Франции выбрала кроссовки от бренда Louis Vuitton. Эта пара недоступна для покупки, однако похожие кроссовки продаются по цене в 635 фунтов стерлингов. Образ женщина дополнила строгим серым костюмом и солнцезащитными очками.

Однако такой смелый образ понравился не всем поклонникам президентской семьи. Немало пользователей сети утверждают, что Брижит частенько забывает про свой возраст. Другие — хвалят красавицу за стильные решения.