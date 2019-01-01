Выход есть: в ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу

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Существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. Об этом сообщил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Kleine Zeitung".

Что интересно, именно Сайдик является автором нового мирного плана.

"В течение последних лет мы увидели, что Минские договоренности не являются полностью четкими. Важный момент это то, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. ОБСЕ имеет задачу оценивать избирательный процесс, а потому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", — пояснил представитель миссии.

Сайдик также отметил, что новый план был представлен во время последнего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и "могли задавать вопросы и давать комментарии".

Согласно этому концепту, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.